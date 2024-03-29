В Тюмени из-за непогоды задерживаются вылеты 14 самолетов

В тюменском аэропорту Рощино из-за обильного снегопада и сильного ветра задержаны 14 рейсов. На запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы авиакомпании «Победа» – 1591 из Санкт-Петербурга и 449 из Москвы (Внуково); «ЮТэйр» – 101 из Сургута; «Икар» – 509 из Сочи.