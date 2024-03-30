The Guardian: денисовский человек мог относиться к виду Homo longi

Ученые из Китайской академии наук в Пекине предположили, что малоизученный денисовский человек Homo denisovensis — вымерший подвид древних людей — мог относиться к виду Homo longi или так называемому "человеку-дракону", чьи останки обнаружили на северо-востоке Китая.