Тест: гений найдет отличающуюся букву за 5 секунд, а вы?

Людям с IQ ниже 100 понадобится больше минуты фото: Shutterstock/Fotodom.ruПростая картинка с твердыми знаками, среди которых необходимо отыскать мягкий, может помочь определить ваш уровень внимательности и скорость обработки вашим мозгов информации.
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