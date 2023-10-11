Магадан не станет принимать «подлых» релокантов

Что бы мы их снова кормили, а они сидели и х.. пинали?

ВХ

Виктор Хохлов

Раньше особо "ненадёжных" высылали за 101-й километр. Нужно построить Магаданцам в этом месте лагерь для всех особо "отличившихся", и там их содержать. И зарплату им сделать пайками, норму дневную выполнил паёк получил и т.п.. Может тогда мозги у релокантов и предателей станут лучше работать.