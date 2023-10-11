Региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил Носов.фото: wikipedia.org/Johannes Rohr--> Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Магадан не станет принимать «подлых» релокантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sergo38 Марков
Что бы мы их снова кормили, а они сидели и х.. пинали?
Ответить
6 час.
ВХ
Виктор Хохлов
Раньше особо "ненадёжных" высылали за 101-й километр. Нужно построить Магаданцам в этом месте лагерь для всех особо "отличившихся", и там их содержать. И зарплату им сделать пайками, норму дневную выполнил паёк получил и т.п.. Может тогда мозги у релокантов и предателей станут лучше работать.
Ответить
52 мин.
Михаил Еграшин
Все грамотные стали, словов напридумывали: релоканты, дефеканты...
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии