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Магадан не станет принимать «подлых» релокантов

Магадан не станет принимать «подлых» релокантов

Региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил Носов.фото: wikipedia.org/Johannes Rohr--> Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

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Комментарии
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sergo38 Марков
Что бы мы их снова кормили, а они сидели и х.. пинали?
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6 час.
ВХ
Виктор Хохлов
Раньше особо &quot;ненадёжных&quot; высылали за 101-й километр. Нужно построить Магаданцам в этом месте лагерь для всех особо &quot;отличившихся&quot;, и там их содержать. И зарплату им сделать пайками, норму дневную выполнил паёк получил и т.п.. Может тогда мозги у релокантов и предателей станут лучше работать.
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52 мин.
Михаил Еграшин
Все грамотные стали, словов напридумывали: релоканты, дефеканты...
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29 мин.

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