Словакия и Венгрия запретили отдавать деньги за российский газ не «Газпрому»

Европейские трейдеры выигрывают в арбитражах ЕС иски против «Газпрома». В ответ в странах Евросоюза принимают меры, чтобы их компании не заставили отдавать деньги за российский газ трейдерам и государства не остались без поставок топлива.
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