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Зеленский дал Трампу резкий ответ на слова про окончание конфликта на Украине

Зеленский дал Трампу резкий ответ на слова про окончание конфликта на Украине

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский, реагируя на высказывания экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по поводу возможности в сжатые сроки прекратить бушующее на украинской территории противостояние, ответил с особой резкостью.

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Комментарии
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АндрейБорков
Молодец Зеленский, молодец. С точки зрения раздела медицины НАРКОЛОГИЯ его поведение объяснимо и понятно.
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20 час.

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