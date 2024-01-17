Руководитель киевского режима Владимир Зеленский, реагируя на высказывания экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по поводу возможности в сжатые сроки прекратить бушующее на украинской территории противостояние, ответил с особой резкостью.
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