Кеннеди-младший призвал к единству после стрельбы на митинге Трампа

Global Look Press/Julia Nikhinson Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший призвал американцев к единству после стрельбы, произошедшей 13 июля на митинге в Пенсильвании, в результате которой экс-президент США Дональд Трамп был ранен.
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