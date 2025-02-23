«Засуньте им в рот шланг!»: Каменск-Уральский потрясен, Мизулина негодует, Бастрыкин потребовал доклад

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Я сво е й девочке сказала, близко не подходи к мужикам. на лбу не написано что он хороший. может оказаться таким зверьем. лучше одной быть и друзей не иметь. женщина  в р оссии ничего  не стоит  теперь. ее можно убить. изнасиловать. что угодно сделать. А власть все о правах кудахчет. Получается у одних права  убивать есть, а у других права на защиту нет. Никогда так  страшно не было жить в России как при либералах.
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7 час.
Пульхерия Djem
А где статья ИСТЯЗАНИЯ??? Силовиков с садистами на одну скамью, а ещё проверить этих ушлёпков на наркотики .Изверги может были заряжены, или они такие с рождения, родаков по полной проверить НА ВСЁ!!!
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2 час.
Пульхерия Djem
Детёныши у братьев наших меньших, а у этих существ-ВЫРОДКИ!!!
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2 час.
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