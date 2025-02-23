«Засуньте им в рот шланг!»: Каменск-Уральский потрясен, Мизулина негодует, Бастрыкин потребовал доклад

Регина Толстоброва

Я сво е й девочке сказала, близко не подходи к мужикам. на лбу не написано что он хороший. может оказаться таким зверьем. лучше одной быть и друзей не иметь. женщина в р оссии ничего не стоит теперь. ее можно убить. изнасиловать. что угодно сделать. А власть все о правах кудахчет. Получается у одних права убивать есть, а у других права на защиту нет. Никогда так страшно не было жить в России как при либералах.