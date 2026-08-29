Туск: Ближайшие 7 месяцев будут критическими для безопасности Украины и Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие семь-восемь месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.
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