«Водник» одержал третью победу подряд в Чемпионате России, обыграв московское «Динамо»

Матч, прошедший на столичном стадионе «Крылатское», завершился победой северян со счётом 5:4Отметим, что история противостояния у московского «Динамо» и «жёлто-зелёных» достаточно обширная — в рамках Чемпионата страны команды встречались 131 раз — на счету «Водника» 38 побед и 87 поражений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии