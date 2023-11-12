«Водник» одержал третью победу подряд в Чемпионате России, обыграв московское «Динамо»

Матч, прошедший на столичном стадионе «Крылатское», завершился победой северян со счётом 5:4Отметим, что история противостояния у московского «Динамо» и «жёлто-зелёных» достаточно обширная — в рамках Чемпионата страны команды встречались 131 раз — на счету «Водника» 38 побед и 87 поражений.