«Мы начали без подготовки»: Путин сделал важнейшее признание о спецоперации

Слова строят мосты к неизведанным далям. Путин не просто так сказал, что "Мы начали без подготовки". Не просто так Путин говорит, что его везде обманули и что нужно было раньше начинать СВО. Всё наоборот. Путин всех переиграл и начал подготовленным СВО. Что только не делали США с российской подпиндосной элитой, чтобы Путин в 2014 году ввёл российские воска на Украину. Но Путин не дурак. Ввёл именно тогда, когда необходимо уже было.

В

Воробей

Верно! Только совсем наивные могут принять всерьёз слова Путина, что он что-то недодумал, упустил и ошибся! Такое несколько недотёпное и жалкое впечатление Путин определённо направляет на в основном жителей Запада. Свои же должны понимать, что это - не более чем дипломатическая риторика. На деле же, необходима была прокси Третья Мировая Война, чтобы избежать НЕ прокси вариант в процессе восстановления сколько-нибудь суверенитета РФ, как основная функция СВО. А для этого Украине нужно было дать возможность сколько-нибудь прилично вооружиться, ибо это не должно было быть что-то незначительное, что не смогло бы выполнить свою ОСНОВНУЮ функцию. А самым главным, хотя и побочным, результатом этой отсрочки начала СВО была возможность получить достаточно длительную СВО - чтобы, с одной стороны, можно было могилизировать достаточно много наиболее фанатичных свидомитов, а с другой, помочь украинцам достичь стадии осознания, что Запад использовал их в качестве "презерватива", пожертвовав ими для решения своих проблем. Украинцы должны стать основными западофобами, в результате!