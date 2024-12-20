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«Мы начали без подготовки»: Путин сделал важнейшее признание о спецоперации

«Мы начали без подготовки»: Путин сделал важнейшее признание о спецоперации

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин жалеет о том, что не начал СВО раньше, а также, что Россия не готовилась к проведению спецоперации.

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Комментарии
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C
Caltar
тогда всем мозги затуманил так,что нашу армию считали второй,третьей в мире,с Китаем делил,а теперь в конце десятки топчемся!Даже прибалты не ссат!
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7 час.
S
Sobering
Слова строят мосты к неизведанным далям. Путин не просто так сказал, что &quot;Мы начали без подготовки&quot;. Не просто так Путин говорит, что его везде обманули и что нужно было раньше начинать СВО.  Всё наоборот. Путин всех переиграл и начал подготовленным СВО. Что только не делали США с российской подпиндосной элитой, чтобы Путин в 2014 году ввёл российские воска на Украину. Но Путин не дурак. Ввёл именно тогда, когда необходимо уже было.
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5 час.
В
Воробей
Верно! Только совсем наивные могут принять всерьёз слова Путина, что он что-то недодумал, упустил и ошибся!  Такое несколько недотёпное и жалкое впечатление Путин определённо направляет на в основном жителей Запада. Свои же должны понимать, что это - не более чем дипломатическая риторика. На деле же, необходима была прокси Третья Мировая Война, чтобы избежать НЕ прокси вариант в процессе восстановления сколько-нибудь суверенитета РФ, как основная функция СВО. А для этого Украине нужно было дать возможность сколько-нибудь прилично вооружиться, ибо это не должно было быть что-то незначительное, что не смогло бы выполнить свою ОСНОВНУЮ функцию. А самым главным, хотя и побочным, результатом этой отсрочки начала СВО была возможность получить достаточно длительную СВО - чтобы, с одной стороны, можно было могилизировать достаточно много наиболее фанатичных свидомитов, а с другой, помочь украинцам достичь стадии осознания, что Запад использовал их в качестве &quot;презерватива&quot;, пожертвовав ими для решения своих проблем. Украинцы должны стать основными западофобами, в результате!
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53 мин.

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