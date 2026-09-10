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Царьград

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Европарламент выявил буксировку плана REPowerEU через 4 года

Европарламент выявил буксировку плана REPowerEU через 4 года

Европейская счётная палата заявила о неэффективности плана REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов через четыре года после старта.

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