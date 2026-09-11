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Царьград

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Эксперт: "Орешник" – не "вундерваффе", его не запускают просто так

Эксперт: "Орешник" – не "вундерваффе", его не запускают просто так

Удар "Орешником" по Украине ничего не изменит, считают военные эксперты. По их словам, если Киев решат наказать, для этого хватит более дешёвых и массовых средств, таких как "Герань" или "Искандер".

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