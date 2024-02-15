Бывший премьер Украины оценил вероятность возникновения нового майдана

Экс-премьер Украины Азаров: заявления Зеленского о новом майдане безосновательны Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах, в интервью «Известиям» оценил вероятность возникновения нового майдана в республике.
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