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Бывший премьер Украины оценил вероятность возникновения нового майдана

Бывший премьер Украины оценил вероятность возникновения нового майдана

Экс-премьер Украины Азаров: заявления Зеленского о новом майдане безосновательны Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах, в интервью «Известиям» оценил вероятность возникновения нового майдана в республике.

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