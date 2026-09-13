Всю ночь Украина находилась под массированной атакой. По Одессе бьют КАБами и БПЛА. Ночью в городе прилетело по энергетике, часть города осталась без света.
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