Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу россиян с судимостью

Члены думского комитета по обороне порекомендовали принять в первом чтении законопроект, который предполагает призыв россиян с судимостью на период мобилизации, военного положения, заключение комитета опубликовано 10 июня в электронной базе Госдумы.
Члены думского комитета по обороне порекомендовали принять в первом чтении законопроект, который предполагает призыв россиян с судимостью на период мобилизации, военного положения, заключение комитета опубликовано 10 июня в электронной базе Госдумы.
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