Государство вместо неплательщика: в Госдуме предложили временную схему выплат алиментов

Суть инициативы в том, что если исполнительное производство не приносит результата более шести месяцев, выплаты берет на себя орган соцзащиты региона, а затем взыскивает сумму с должника Депутат Государственной Думы от ЛДПР Валерий Селезнев в интервью РИА Новости выдвинул инициативу по изменению порядка выплаты алиментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым