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Государство вместо неплательщика: в Госдуме предложили временную схему выплат алиментов

Государство вместо неплательщика: в Госдуме предложили временную схему выплат алиментов

Суть инициативы в том, что если исполнительное производство не приносит результата более шести месяцев, выплаты берет на себя орган соцзащиты региона, а затем взыскивает сумму с должника Депутат Государственной Думы от ЛДПР Валерий Селезнев в интервью РИА Новости выдвинул инициативу по изменению порядка выплаты алиментов.

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