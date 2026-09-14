Государство вместо неплательщика: в Госдуме предложили временную схему выплат алиментов

Суть инициативы в том, что если исполнительное производство не приносит результата более шести месяцев, выплаты берет на себя орган соцзащиты региона, а затем взыскивает сумму с должника Депутат Государственной Думы от ЛДПР Валерий Селезнев в интервью РИА Новости выдвинул инициативу по изменению порядка выплаты алиментов.