Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве 17 сентября

У станций метро, МЦК и МЦД в Москве 17 сентября открылись 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Предварительная запись на прививку не требуется, с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.
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