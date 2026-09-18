В Новороссийске столкнулись автобусы: пострадали 7 человек

18 сентября в утренние часы на Анапском шоссе в Новороссийске столкнулись два пассажирских автобуса. Инцидент произошёл около 8:00 в районе дома 66Б.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Монголи...
- ХЛ ФСБ арестовала дв...
- K Жители Перми обме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым