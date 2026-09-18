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Царьград

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В Новороссийске столкнулись автобусы: пострадали 7 человек

В Новороссийске столкнулись автобусы: пострадали 7 человек

18 сентября в утренние часы на Анапском шоссе в Новороссийске столкнулись два пассажирских автобуса. Инцидент произошёл около 8:00 в районе дома 66Б.

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