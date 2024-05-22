Священнослужитель Савченко объяснил, о чем молятся Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец покровительствует морякам, детям и невинно осужденным. Почему его называют Николой Летним и Николаем Угодником, что нельзя и что можно делать в этот день, какие есть традиции и приметы, выяснил 360.
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