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ИА Регнум

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Никто не хочет скидываться: согласование бюджета Евросоюза зашло в тупик

Никто не хочет скидываться: согласование бюджета Евросоюза зашло в тупик

Пришло время принимать бюджет Евросоюза на следующие 7 лет (2028–2034 годы), для чего требуется консенсус всех 27 государств-членов сообщества.

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