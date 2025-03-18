Дочь Киркорова оставила послание дедушке Бедросу

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория почтила память умершего дедушки Бедроса. Болгарский, советский и российский исполнитель, первый иностранец, удостоенный звания народного артиста РФ, скончался 18 марта в результате остановки сердца, ему было 92 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии