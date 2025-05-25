Миланский «Интер» готов предложить контракт Модричу

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который покинет мадридский клуб по окончании клубного чемпионата мира, не намерен завершать карьеру и планирует сыграть за сборную Хорватии на ЧМ-2026, если команда туда выйдет.
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