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Миланский «Интер» готов предложить контракт Модричу

Миланский «Интер» готов предложить контракт Модричу

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который покинет мадридский клуб по окончании клубного чемпионата мира, не намерен завершать карьеру и планирует сыграть за сборную Хорватии на ЧМ-2026, если команда туда выйдет.

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