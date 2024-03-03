Ликвидированные в Ингушетии боевики были приверженцами ИГ*

Личности террористов уже установлены.фото: nac.gov.ru--> В Ингушетии завершилась контртеррористическая операция, в Карабулаке нейтрализованы шестеро бандитов — приверженцев запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство», сообщает 3 марта пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
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