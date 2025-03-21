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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Путин вернул элиты с небес на землю. Кто собрался стать «вечным президентом»? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру пятницы, 21 марта: «Не ждите скорого завершения СВО»: Путин огорошил элиты на закрытой встрече Закончился газ? В Германии призывают Россию начать поставки через «Северный поток-2» Лукашенко собрался стать «вечным президентом ….

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