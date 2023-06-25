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«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет за него 30 млн евро

Клуб из Лиссабона хочет за игрока 30 миллионов евро, как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио.  23-летний португалец в минувшем сезоне провел 44 матча во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

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