«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет за него 30 млн евро

Клуб из Лиссабона хочет за игрока 30 миллионов евро, как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио. 23-летний португалец в минувшем сезоне провел 44 матча во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.
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