Немецкие СМИ подсчитали, во сколько налогоплательщикам РФ обходится «содержание» Белоруссии

Максим БарщевскийПолитикаНемецкие СМИ подсчитали, во сколько налогоплательщикам РФ обходится «содержание» Белоруссии Ни одна страна мира не получает от России столько поддержки, финансирования и содержания, как соседняя с ней Белоруссия.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВАлентина ПлаксинаЗаймы, дотации, льготы-все для Белоруссии и Лукашенко, только он частенько кочевряжится и заглядывается то на Европу, то на США, а чуть что прижмет, снова к Путину. Сам Россию не поддерживает, Крым до сих пор не признал российской территорией, о войне с Грузией тоже , Прибалтику, Украину все поддерживал, пока не получил от них оплеуху.С Польшей все заигрывал пока не получил майдан под ее руководством.Вот такой БРАТ, с таким быть в родстве себе дороже.Комментировать
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