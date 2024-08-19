День в Лос-Анджелесе: как провести 24 часа в Городе Ангелов

<p>Если у вас есть всего 24 часа в Лос-Анджелесе, не переживайте: вы сможете прогуляться по пляжу, взять урок серфинга, исследовать Санта-Монику на лошадях и насладиться душевным моментом, уплетая ручную пасту.
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