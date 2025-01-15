Производство двигателей для космических наноспутников запустили в Новосибирске

Разработка и производство водных электротермических двигателей для малых космических аппаратов налажено при содействии правительства Новосибирской области и отвечает национальным целям РФ и задачам импортозамещения.
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