В Германии подняли вопрос об отправке западных военных на Украину

В бундестаге ФРГ подняли вопрос об отправке западных военных на Украину Депутаты бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняли вопрос о факте отправки западных военных и сил специального назначения на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии