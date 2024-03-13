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В Германии подняли вопрос об отправке западных военных на Украину

В Германии подняли вопрос об отправке западных военных на Украину

В бундестаге ФРГ подняли вопрос об отправке западных военных на Украину Депутаты бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняли вопрос о факте отправки западных военных и сил специального назначения на Украине.

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