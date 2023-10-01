БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лондон: украинская война будет продолжаться до полного поражения России

Лондон: украинская война будет продолжаться до полного поражения России

Изгнание Черноморского флота из Крыма, максимальное увеличение числа ударов по территории России, полный перевод украинской экономики на военные рельсы  и исключение всяких надежд на перспективы достижения мирного соглашения с Путиным, вот эти пункты, по мнению Лондона, будут определять близкое будущее конфликта между Западом и Россией.

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