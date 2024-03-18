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Юрист Канноева: видеофиксация поможет наказать самокатчиков за нарушение ПДД

Юрист Канноева: видеофиксация поможет наказать самокатчиков за нарушение ПДД

Введение более строгих штрафов за нарушения Правил дорожного движения водителями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) представляет собой меру, которая может столкнуться с проблемами без системы видеоконтроля, отметила Анна Канноева, руководитель практики разрешения дорожных споров в Юридической компании «Шаги».

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