Юрист Канноева: видеофиксация поможет наказать самокатчиков за нарушение ПДД

Введение более строгих штрафов за нарушения Правил дорожного движения водителями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) представляет собой меру, которая может столкнуться с проблемами без системы видеоконтроля, отметила Анна Канноева, руководитель практики разрешения дорожных споров в Юридической компании «Шаги».
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