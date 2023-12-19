Сальников о допуске до Игр-2024: «Условия неприемлемые, человек должен испытывать унижения. Это профанация»

«МОК не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного.
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