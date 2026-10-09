Как енот устроил переполох в гараже: современная смешная сказка

В одном самом обычном спальном районе, где многоэтажки стояли плечом к плечу, как солдаты на параде, а асфальт был расчерчен на идеальные прямоугольники парковок, стоял гараж.
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