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Как енот устроил переполох в гараже: современная смешная сказка

Как енот устроил переполох в гараже: современная смешная сказка

В одном самом обычном спальном районе, где многоэтажки стояли плечом к плечу, как солдаты на параде, а асфальт был расчерчен на идеальные прямоугольники парковок, стоял гараж.

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