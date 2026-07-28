Путин предложил Европе все, о чем она мечтала

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Andrej Popp

Так её практически никогда и не было. Были запорожцы, были разные гетманы, была казацкая вольница, НО государства украинского НИКОГДА В ИСТОРИИ НЕ БЫЛО ! Эти земли всегда были под Русью, Австро-Венгрией, Польшей и Турцией, частично, позже, под Румынией и Венгрией. Украина, как союзная республика (но не государство) была создана еврейским правительством Ленина, чем заложили МЕДЛЕННО ТЛЕЮЩУЮ БОМБУ под основание России. Остальные республики были ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАХЛЕБНИКАМИ (хотя, конечно, кое-что и добавляли в общий бюджет) но жили за счёт России. За счет России строились их красивые столицы, облагораживались многие города с древней историей. А в России города были убогим насмещищем над народом в них жившим. Всех нахлебников ВОН из России ! А если уж приехал, то учись, трудись, обеспечивай себя сам. Тогда и порядок будет !