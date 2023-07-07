"Звезда смерти" унесла генералов. Русские солдаты воюют одни

Андрей Stan

Хм... Честно говоря, я не специалист в сортах дерьма... Потому не знаю как определить "автора" сего пасквиля?!... Толи это ублюдочные ЦИПСОшники, отрабатывают оклад и методики... Толи это наш доморощенный Журнашлюх-хайпожор... И те и другие элементарные ублюдки провокаторы... Главная цель, внести раскол в миряне, заработать бабла через "удар" по эмоциям... )))