На международных военных выставках и форумах нам годами показывали уникальные, не имеющие аналогов суперкрутые образцы вооружений.
"Звезда смерти" унесла генералов. Русские солдаты воюют одни
Комментарии
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Алекс Архипов
Зато на яхты и дворцы средств хватает.
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5 час.
Андрей Stan
Хм... Честно говоря, я не специалист в сортах дерьма... Потому не знаю как определить "автора" сего пасквиля?!... Толи это ублюдочные ЦИПСОшники, отрабатывают оклад и методики... Толи это наш доморощенный Журнашлюх-хайпожор... И те и другие элементарные ублюдки провокаторы... Главная цель, внести раскол в миряне, заработать бабла через "удар" по эмоциям... )))
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3 час.
Александр Ольга Глазуновы
Андрей, ты дурак!!! Эта статья -глас вопиющего в пустыне,в поседней надежде,что наконец то будет услышан наверху и будут сделаны соответствующие выводы.
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2 час.
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