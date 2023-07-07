Царьград

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"Звезда смерти" унесла генералов. Русские солдаты воюют одни

"Звезда смерти" унесла генералов. Русские солдаты воюют одни

На международных военных выставках и форумах нам годами показывали уникальные, не имеющие аналогов суперкрутые образцы вооружений.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Зато на яхты и дворцы средств хватает.
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5 час.
Андрей Stan
Хм... Честно говоря, я не специалист в сортах дерьма... Потому не знаю как определить &quot;автора&quot; сего пасквиля?!... Толи это ублюдочные ЦИПСОшники, отрабатывают оклад и методики... Толи это наш доморощенный Журнашлюх-хайпожор... И те и другие элементарные ублюдки провокаторы... Главная цель, внести раскол в миряне, заработать бабла через &quot;удар&quot; по эмоциям... )))
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3 час.
Александр Ольга Глазуновы
Андрей, ты дурак!!! Эта статья -глас вопиющего в пустыне,в поседней надежде,что наконец то будет услышан наверху и будут сделаны соответствующие выводы.
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2 час.

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