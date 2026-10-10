В Самаре мошенники украли 13,4 млн рублей под видом брокеров

Двое жителей Тольятти получили по 4,5 года колонии общего режима за хищение 13,4 млн рублей у 28 человек под видом брокерских услуг на валютном рынке; восемь потерпевших также лишились прав на свои жилые помещения.
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