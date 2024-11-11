Новогодний дресс-код: Астрологи рассказали, какой цвет «запрещен» в новом году

Новости новогоднего дресс-кода от астрологов! Как всегда, стоит надеть новую вещь и изменить свой стиль одежды в соответствии с предпочтениями животного китайского календаря, которое будет править наступающим годом.
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