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Царьград

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Самарский Парад Памяти 7 ноября пройдет без зрителей: число участников сократят с 7,5 тыс до 500

Самарский Парад Памяти 7 ноября пройдет без зрителей: число участников сократят с 7,5 тыс до 500

Число участников парада 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре сократят с 7,5 тысячи до 500 человек, зрителей на мероприятие не допустят.

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