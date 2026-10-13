Самарский Парад Памяти 7 ноября пройдет без зрителей: число участников сократят с 7,5 тыс до 500

Число участников парада 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре сократят с 7,5 тысячи до 500 человек, зрителей на мероприятие не допустят.
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