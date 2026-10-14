Происшествия
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Происшествия

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В Краснодарском крае задержан приезжий, обманувший четверых местных жителей на более чем 5 млн рублей

23‑летний приезжий из Смоленской области, познакомившись на курорте с девушкой и тремя молодыми людьми, убедил их вложить деньги в бизнес, связанный с продажей мобильных телефонов.

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