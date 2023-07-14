От Майкопа до рейтинга Forbes и коллаборации с Cartier и Ray-Ban: феномен художника Вовы Перкина

В Московском музее современного искусства открылась большая выставка художника Вовы Перкина. Ему всего 28 лет, а он уже продает свои картины за десятки тысяч евроВова Перкин родом из Майкопа, из простой семьи, начинал с рисования граффити на улицах.
В Московском музее современного искусства открылась большая выставка художника Вовы Перкина. Ему всего 28 лет, а он уже продает свои картины за десятки тысяч евроВова Перкин родом из Майкопа, из простой семьи, начинал с рисования граффити на улицах.
Свежие комментарии