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От Майкопа до рейтинга Forbes и коллаборации с Cartier и Ray-Ban: феномен художника Вовы Перкина

От Майкопа до рейтинга Forbes и коллаборации с Cartier и Ray-Ban: феномен художника Вовы Перкина

В Московском музее современного искусства открылась большая выставка художника Вовы Перкина. Ему всего 28 лет, а он уже продает свои картины за десятки тысяч евроВова Перкин родом из Майкопа, из простой семьи, начинал с рисования граффити на улицах.

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