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Пригожин: «Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила»

Пригожин: «Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила»

Кадыров позвал «вагнеровцев» в «Ахмат». Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 7 мая 2023:  ЧВК «Вагнер» выполнили задачи в Артемовске – Пригожин Бойцы «Вагнера» за семь месяцев выполнили свои задачи в Бахмуте (Артемовск – российское название).

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