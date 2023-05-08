Пригожин: «Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила»

Кадыров позвал «вагнеровцев» в «Ахмат». Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 7 мая 2023: ЧВК «Вагнер» выполнили задачи в Артемовске – Пригожин Бойцы «Вагнера» за семь месяцев выполнили свои задачи в Бахмуте (Артемовск – российское название).
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