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Суд признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

Суд признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании участников украинских националистических формирований пособниками гитлеровской Германии, 4 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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