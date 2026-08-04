Суд признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании участников украинских националистических формирований пособниками гитлеровской Германии, 4 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
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