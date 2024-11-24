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В МИД назвали обращение Путина сигналом Западу

В МИД назвали обращение Путина сигналом Западу

Рябков: обращение Путина было сигналом Западу о готовности РФ к ответу на вызовы Обращение президента России Владимира Путина стало сигналом Западу о готовности Москвы реагировать на новые вызовы военным способом.

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