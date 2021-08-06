Российский и узбекский спецназ отработал уничтожение террористов на границе с Афганистаном

Военнослужащие спецподразделений России и Узбекистана отработали уничтожение условных террористов на границе с Афганистаном, которые "захватили" населенный пункт, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Военнослужащие спецподразделений России и Узбекистана отработали уничтожение условных террористов на границе с Афганистаном, которые "захватили" населенный пункт, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
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