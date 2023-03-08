Военное обозрение

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В результате ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска

В результате ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска

Несмотря на заявления официального Киева, что украинские войска не намерены добровольно оставлять Бахмут (Артемовск), из города продолжают отводиться, часто бегут сами, отдельные подразделения ВСУ.

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