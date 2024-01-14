В святочную неделю от Рождества до Крещения традиционно в нашем детском саду проходит народный праздник Колядки.
Колядки.
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В святочную неделю от Рождества до Крещения традиционно в нашем детском саду проходит народный праздник Колядки.
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