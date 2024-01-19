Что такое «здоровые» хлопья

FDA не считает некоторые из наших детских любимцев «здоровыми», но почему они должны быть здоровыми?После того как FDA изменило определение понятия «здоровый» (для целей маркировки продуктов питания), выяснилось, что многие популярные хлопья для завтрака не соответствуют этим критериям.