В июне этого года Россия значительно увеличила закупки мяса в Бразилии. По данным бразильской статистической службы, общий объем импорта составил 26,7 млн долларов, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущими месяцами.
В июне Бразилия увеличила экспорт мяса в Россию в 1,7 раза
Комментарии
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Виктор Горшков
Странно. Земли много, зерно продаем,промышленность развита. В чем причина. На наших землях продукция качественнее. Наверное эмигрантов кормить,они бедненькие у себя на родине исхудали и их необходимо откормить,чтобы они еще больше нам проблемы доставляли, особенно женщинам. В России все есть: патриотизм,работоспособность,энергия,но чувствуется,что кое-где и кое у кого мозги в голове усохли.
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