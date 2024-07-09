В июне Бразилия увеличила экспорт мяса в Россию в 1,7 раза

Виктор Горшков

Странно. Земли много, зерно продаем,промышленность развита. В чем причина. На наших землях продукция качественнее. Наверное эмигрантов кормить,они бедненькие у себя на родине исхудали и их необходимо откормить,чтобы они еще больше нам проблемы доставляли, особенно женщинам. В России все есть: патриотизм,работоспособность,энергия,но чувствуется,что кое-где и кое у кого мозги в голове усохли.