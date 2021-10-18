Иностранные компании перечислили преграды для наращивания инвестиций в РФ

Москва, 18 октября. Регуляторные барьеры и медленные темпы роста национальной экономики мешают международным компаниям наращивать инвестиции в России, говорится в исследовании аналитиков EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Москва, 18 октября. Регуляторные барьеры и медленные темпы роста национальной экономики мешают международным компаниям наращивать инвестиции в России, говорится в исследовании аналитиков EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям.
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